Lavori stradali a passo di lumaca Cuffaro a Salvini | Serve una legge o direttiva vincolante per Anas
“In Sicilia la gestione dei lavori stradali e autostradali da parte di Anas ha raggiunto livelli inaccettabili. Cantieri interminabili, lavori che durano anni, interi tratti ridotti a percorsi ad ostacoli. La presenza di operai nei cantieri è minima: in alcuni casi si vede un solo lavoratore che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
