?Lavoratori somministrati di Amap disoccupati da giugno Nidil e Filctem | Per l' azienda sono di serie B
I 27 lavoratori in somministrazione di Amap. che erano in missione presso la società partecipata, da giugno scorso non hanno più un lavoro. Nidil e Filctem Cgil aspettano una risposta dall’azienda sul loro futuro occupazionale. “Da 4 mesi ormai questi lavoratori non hanno più un servizio da. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: lavoratori - somministrati
Cgil, col nuovo contratto più diritti a lavoratori somministrati
Oltre 2.000 lavoratori irregolarmente somministrati in 5 anni a Torino: sequestro preventivo per oltre 26 milioni di euro nei confronti di 10 società
: PROCEDURA DI RICOLLOCAZIONE. La procedura di ricollocazione è una misura prevista per i lavoratori e le lavoratrici somministrati a tempo indeterminato dal Contratto Collettivo Nazionale della somministrazione. - facebook.com Vai su Facebook
Lavoro in somministrazione: le nuove regole sui contratti a termine - L’articolo 10 della Legge 203/2024 rappresenta un intervento di riforma di rilievo nel quadro normativo riguardante i contratti di lavoro a tempo determinato e le somministrazioni di lavoro, con ... Come scrive pmi.it
Lavoro, occupati salgono a luglio 2025, cala disoccupazione: i dat - Rispetto a giugno, gli occupati aumentano dello 0,1% (+13 mila unità), attestandosi a 24,2 milioni. Da tg24.sky.it