Lavoratori domestici in Italia | un pilastro invisibile del welfare familiare

Ilgiornale.it | 25 set 2025

In Italia oltre un terzo degli anziani vive da solo: una condizione che rende indispensabile il ricorso ai lavoratori domestici e che porta con sé un bisogno sempre crescente di conoscenze affidabili per gestire la fragilità quotidiana. In questo contesto, portali specializzati come fitostimolineperte.it assumono un ruolo cruciale: rappresentano punti di riferimento per la divulgazione scientifica sulla cura delle lesioni cutanee, offrendo indicazioni pratiche e validate su come affrontare ustioni, abrasioni, dermatiti o piccole ferite che possono verificarsi in ambito domestico. In un Paese che invecchia rapidamente, parlare di assistenza non significa solo affrontare un tema sociale, ma toccare la vita quotidiana di milioni di famiglie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Lavoratori domestici in Italia: un pilastro invisibile del welfare familiare

