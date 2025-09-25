Lavoratore in nero ferito il titolare lo fa salire sulla Maserati e lo lascia in piazza Bengasi a Torino | Dì che ti sei fatto male in casa

Racconta la vittima: “Poco dopo l’incidente, il titolare mi ha detto che mi avrebbe portato in ospedale. Mi ha fatto salire sulla sua Maserati, ma si è fermato in piazza Bengasi a Torino e mi ha fatto scendere”. Con una raccomandazione: “Se ti fai visitare, dì che ti sei fatto male in casa”.È. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Lavoratore in nero ferito, il titolare lo fa salire sulla Maserati e lo lascia in piazza Bengasi a Torino: “Dì che ti sei fatto male in casa” - È successo nella primavera del 2022, quando un uomo che lavorava per l’azienda agricola Ponzio di Nichelino si è infortunato durante l’irrigazione di un campo di basilico. torinotoday.it scrive

