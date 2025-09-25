Al Must torna la grande arte. La stagione autunnale al Museo di Vimercate apre con “ Vita da Barbara ”, la mostra dedicata alla pittrice futurista-aviatrice, Olga Biglieri Scurto, che si scelse un nome d’arte diverso. "Il mio modo di procedere è fatto di cambiamenti radicali che non giocano mai insieme, ma sono da considerarsi una rapida proposta, follemente distaccata dalla precedente in una decisa corsa in avanti". Si autodefiniva con queste parole. Una vita unica, la sua. Nata a Mortara, vicino Pavia, nel 1915 e scomparsa a Roma nel 2002, ottenne il brevetto di volo a soli 16 anni, attraversò con la sua ispirazione tutto il Novecento, fino alla candidatura nel 2000 al Premio Nobel per la realizzazione dell’opera partecipata “Albero della pace”, la tela lunga 10 metri che nel 1986 donò al Museo Memoriale della Pace di Hiroshima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’aviatrice pittrice al Must “Una vita da Barbara“. Futurismo e Albero della Pace