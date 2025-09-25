Lavagne interattive multimediali | la rivoluzione digitale di Loda Orobica

Bergamonews.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le lavagne interattive multimediali, conosciute con l’acronimo LIM, stanno rivoluzionando il modo di insegnare e lavorare. Sempre più diffuse in scuole, università e uffici, rappresentano l’evoluzione tecnologica delle tradizionali lavagne a gessetto. Grazie allo schermo touch screen e alla superficie interattiva, le LIM permettono di scrivere, disegnare, proiettare testi, riprodurre video, animazioni e qualsiasi tipo di contenuto digitale. Sono strumenti estremamente versatili, ideali per la formazione, ma anche perfetti per meeting, conferenze e presentazioni aziendali. Uno dei principali punti di forza è l’ interconnettività: è possibile collegare fino a 32 dispositivi tra smartphone, tablet e computer in modalità wireless, consentendo un passaggio fluido e immediato da un contenuto all’altro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

lavagne interattive multimediali la rivoluzione digitale di loda orobica

© Bergamonews.it - Lavagne interattive multimediali: la rivoluzione digitale di Loda Orobica

In questa notizia si parla di: lavagne - interattive

E-book, a che punto siamo?; Monitor Touch, il corso (valido per le graduatorie) sullo strumento che rivoluzionerà le aule italiane; Nascono i libri polisensoriali, una rivoluzione nel mondo dell’editoria.

Le LIM rivoluzionano la didattica e il lavoro: innovazione tecnologica firmata Loda Orobica - Le lavagne interattive multimediali, conosciute con l’acronimo LIM, stanno trasformando profondamente l’ambiente scolastico e lavorativo. Segnala bergamonews.it

LIM: le lavagne ideali per una lezione all’avanguardia - Le Lavagne Interattive Multimediali (LIM) non sono più una novità all’interno del panorama scolastico; questi prodotti hi- Da bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Lavagne Interattive Multimediali Rivoluzione