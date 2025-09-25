Lavagne interattive multimediali | la rivoluzione digitale di Loda Orobica

Le lavagne interattive multimediali, conosciute con l’acronimo LIM, stanno rivoluzionando il modo di insegnare e lavorare. Sempre più diffuse in scuole, università e uffici, rappresentano l’evoluzione tecnologica delle tradizionali lavagne a gessetto. Grazie allo schermo touch screen e alla superficie interattiva, le LIM permettono di scrivere, disegnare, proiettare testi, riprodurre video, animazioni e qualsiasi tipo di contenuto digitale. Sono strumenti estremamente versatili, ideali per la formazione, ma anche perfetti per meeting, conferenze e presentazioni aziendali. Uno dei principali punti di forza è l’ interconnettività: è possibile collegare fino a 32 dispositivi tra smartphone, tablet e computer in modalità wireless, consentendo un passaggio fluido e immediato da un contenuto all’altro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

