L'auto sportiva nel parcheggio abusivo fa rumore i dipendenti della Regione si lamentano | Non riusciamo a lavorare

Fanpage.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Auto sportiva parcheggiata in strada in via Marina con il motore acceso. I dipendenti della Regione Campania: "Non riusciamo a lavorare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: auto - sportiva

Auto sportiva piomba dentro al cantiere di piazza Marvelli, la coupé resta incastrata sulle barriere

Vandali in azione a Pistrino, dopo la Pro loco e l'associazione sportiva, spaccati i finestini all'auto della Protezione civile

auto sportiva parcheggio abusivo"La pineta è diventata un parcheggio abusivo" - E’ così che in molti definiscono la pineta Falcone e Borsellino, l’area che si affaccia sul ... Riporta msn.com

Il parcheggio abusivo di 2000 metri quadrati con centinaia di auto in sosta - Un possibile business, annusato da una coppia che aveva allestito un parcheggio ... Come scrive romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Auto Sportiva Parcheggio Abusivo