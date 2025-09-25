L' auto perde il controllo e si ribalta sulla Provinciale

Notte movimentata quella appena trascorsa in quel di Terzolas: intorno a mezzanotte e mezza un’auto è finita, forse anche a causa dell’asfalto bagnato, a ruote all’aria sulla Provinciale 125 dalle parti del caseificio, terminando il proprio volo al centro della carreggiata.Ad attivarsi i vigili. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

