Lautaro pronto a ripartire | contro il Cagliari l’attaccante punta a confermare i numeri da record

Lautaro Martinez potrebbe tornare in campo dal primo minuto contro il Cagliari: le condizioni aggiornate del capitano nerazzurro pronto a tornare al gol. Dopo aver accumulato solo pochi minuti nelle ultime due partite contro Ajax e Sassuolo, Lautaro Martinez è pronto a tornare titolare sabato sera nella sfida contro il Cagliari all’Unipol Domus. La sua presenza dall’inizio sarebbe significativa anche per i numeri che l’attaccante argentino ha accumulato contro i rossoblù nel corso della sua carriera in Italia. GOL – Il Cagliari rappresenta la squadra contro cui il Toro ha segnato di più in Serie A: sei reti, comprese due marcature nella stagione 2021-22. 🔗 Leggi su Internews24.com

