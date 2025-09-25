Lautaro Inter contro il Cagliari può tornare titolare | condizione in crescita e oggi…
Lautaro Inter, le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro in vista della sfida di Serie A contro il Cagliari. Tutti i dettagli. Buone notizie per l’ Inter in vista della trasferta di sabato sera contro il Cagliari (calcio d’inizio alle ore 20.45). Se resta da valutare la situazione di Ange-Yoan Bonny, fermato da una contusione alla caviglia, per il resto Cristian Chivu può contare su tutta la rosa a disposizione. In particolare, cresce la condizione di Lautaro Martinez, capitano nerazzurro, tornato a pieno regime dopo le difficoltà fisiche delle ultime settimane. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’argentino ha completamente smaltito i problemi alla caviglia che lo avevano frenato. 🔗 Leggi su Internews24.com
