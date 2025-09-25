Siena, 25 settembre 2025 – “ Il Comitato della didattica e il Dipartimento di Scienze politiche, sociali e cognitive hanno ravvisato nell’opera di Steve McCurry un contenuto antropologica significativo. Con le sue foto ha portato all’attenzione angoli del mondo sconosciuti", così il professor Francesco Marangoni, direttore del Dipartimento, ha dato lettura delle motivazioni con cui l’Università degli Studi ha conferito la laurea ad honorem in ’Antropologia e linguaggi dell’immagine’ a Steve McCurry, il maestro della fotografia contemporanea, già protagonista del Siena international photo Award, ai cui eventi parteciperà in questi giorni in città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Laurea a Steve McCurry a Siena. “Circondati da guerre ma il mondo può essere migliore”