L' attrice ha conquistato il front raw di Jil Sander con un beauty look audace | un blu elettrico inteso e definito

L a settimana della moda ha due passerelle: quella su cui sfilano le modelle e quella delle star sedute ad ammirare in prima fila. Partecipare ad una sfilata significa dimostrare di saper seguire le tendenze con eleganza e personalità e Miriam Leone ci è riuscita alla perfezione. L’attrice ha colorato il front row della collezione primavera estate di Jil Sander con dettagli blu elettrico. La sua scelta audace ha subito catturato l’attenzione e l’ha resa una delle protagoniste indiscusse dell’evento. Milano Fashion Week PE 2026, il best of make up. guarda le foto Miriam Leone e il make up blu elettrico all MFW. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attrice ha conquistato il front raw di Jil Sander con un beauty look audace: un blu elettrico inteso e definito

