L' attrice e regista 40enne sfoggia un beauty look da vecchia Hollywood modernizzato però da una manicure minimal e chic

A nche nel nuovo ruolo di regista impegnata, Scarlett Johansson riesce a sorprendere con la sua capacità di reinventare i classici. Il look da diva contemporanea sfoggiato pochi giorni fa al programma The Late Show With Stephen Colbert, dimostra che anche i riferimenti del passato possono essere attualizzati con stile. Così a un rossetto rosso scelto con cura si abbina perfettamente la manicure minimal e sofisticata. Scarlett Johansson batte tutta Hollywood come regina mondiale del botteghino X Leggi anche › Chignon da sera e schiena tatuata: Scarlett Johansson regista conquista il Toronto Film Festival Il trucco da sera perfetto per l’Autunno 2025. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'attrice e regista 40enne sfoggia un beauty look da vecchia Hollywood, modernizzato però da una manicure minimal e chic

Alla vigilia dei 70 anni, l'iconica attrice spagnola rende omaggio al padre cantante, al regista Luis Buñuel che la lanciò, al marito che l'ha resa libera... Ma qui parla di molto altro. Elogio dei capelli bianchi compresi

Michela Andreozzi: "Sono la prima regista di commedia mainstream. Come attrice? Una pippa, non sono la mia preferita"

Il regista Jeff Baena si è tolto la vita lo scorso gennaio. Sua moglie, l'attrice Aubrey Plaza, ha raccontato come sta affrontando questo immenso dolore

Al lavoro con… Luana Rondinelli, attrice, drammaturga e regista - Nata 46 anni fa a Roma, è cresciuta a Marsala, dove tuttora vive e scrive i suoi spettacoli.