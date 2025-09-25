L' attore torna oggi al cinema con Una battaglia dopo l' altra di Paul Thomas Anderson
C onsiderato una delle ultime star del cinema, Leonardo DiCaprio è senza dubbio il più grande attore della sua generazione (e non solo). La sua abilità recitativa è straordinaria e dosata con acume, attraverso una ricerca costante di film profondi e sfaccettati. Dopo il successo planetario di Titanic, invece di vivere di rendita, DiCaprio ha scelto di lavorare quasi sempre con registi autorevoli, visionari e mai scontati, da Martin Scorsese a Alejandro González Iñárritu, e fino a Woody Allen. Gli era scappato Paul Thomas Anderson, che lo scelse per Boogie Nights, un no diventato un sì con Una battaglia dopo l’altra, al cinema dal 25 settembre. 🔗 Leggi su Iodonna.it
“Pensavo fosse colpa del caffè, non sembrava un sintomo del cancro e l’ho ignorato”: l’attore di Dawson’s Creek James Van Deer Beek torna a parlare della malattia
Dai sintomi ai fattori di rischio, dalla prevenzione alle terapie disponibili fino al messaggio dell'attore: «Se c’è qualcosa che non torna, fatevi controllare. Anche se vi sembra una banalità»
Jacob Elordi e Olivia Jade Giannulli si sono lasciati, l’attore di Euphoria torna single dopo quattro anni
L'attore torna in tv in una delle serie più amate dagli italiani - facebook.com Vai su Facebook
Daniel Day-Lewis torna al cinema: prime immagini di Anemone diretto dal figlio Ronan - Dopo quasi dieci anni lontano dal set, l'attore premio Oscar riappare in un dramma familiare diretto dal figlio, con un cast di alto profilo e una storia intensa di legami tra generazioni. movieplayer.it scrive
Oggi nasceva Philip Seymour Hoffman: ecco alcuni film in streaming di un attore che continua a mancarci - Scomparso nel 2014 a soli 46 anni, l'attore premio Oscar ha scritto pagine fondamentali di cinema contemporaneo, come dimostrano i film in streaming che trovate di seguito. Lo riporta comingsoon.it