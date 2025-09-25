C onsiderato una delle ultime star del cinema, Leonardo DiCaprio è senza dubbio il più grande attore della sua generazione (e non solo). La sua abilità recitativa è straordinaria e dosata con acume, attraverso una ricerca costante di film profondi e sfaccettati. Dopo il successo planetario di Titanic, invece di vivere di rendita, DiCaprio ha scelto di lavorare quasi sempre con registi autorevoli, visionari e mai scontati, da Martin Scorsese a Alejandro González Iñárritu, e fino a Woody Allen. Gli era scappato Paul Thomas Anderson, che lo scelse per Boogie Nights, un no diventato un sì con Una battaglia dopo l’altra, al cinema dal 25 settembre. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attore torna oggi al cinema con "Una battaglia dopo l'altra" di Paul Thomas Anderson