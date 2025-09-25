Isabel Desiré Porco è deceduta al Gemelli di Roma. Quella che doveva essere una normale giornata di lezioni si è trasformata in una tragedia che ha spezzato la vita di una giovane e gettato nello sconforto un’intera comunità. Isabel Desiré Porco, 16 anni, studentessa del Liceo scientifico Pitagora di Rende, si è sentita male martedì 23 settembre mentre era a scuola. Un malore improvviso, violento, che ha fatto scattare subito l’allarme tra compagni e docenti. Soccorso immediato e corsa contro il tempo: la ragazza è stata portata d’urgenza all’ospedale Annunziata di Cosenza. I medici hanno tentato di stabilizzarla, ma fin dai primi esami le condizioni sono apparse disperate. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Lattarico in lutto per la morte della 16enne Isabel Desiré: il malore a scuola, donati gli organi