L’Atletico Ascoli cade a Termoli Bianconeri ufficialmente in crisi
ATLETICO ASCOLI 1 (3-5-2): Iannaccone; Avolio (9’st De Pace), Magnani, Biguzzi; Tracchia, Hysaj (33’st Galdo), Mercuri (25’st Ceesay), Antonacci, Colabella (7’st Thiane); Cancello, Romano (22’st Manara). A disp.: Giangregorio, De Risio, Toffolo, Marrone. All.: Fulvio D’Adderio. ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Di Giorgio; Mazzarani, D’Alessandro, Nonni; Bucco, Forgione (4’st Minicucci), Vechiarello (8’st Coppola), Muro (18’st Sbrissa), Antoniazzi (4’st Sardo); Belloni, Maio (22’st Didio). A disp.: Galbiati, Camilloni, De Santis, Carbone. All.: Simone Seccardini Arbitro: Fermo di Torre Annunziata Reti: 27’pt su rigore e 40’pt Romano, 45’pt Mercuri, 14’st aut. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
