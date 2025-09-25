Latitante arrestato a Lentini | si nascondeva in un appartamento con armi da guerra e videogiochi
Un latitante è stato arrestato a Lentini. Si nascondeva per sfuggire a una condanna di 9 anni. Ritrovate nel covo telecamere e armi. Si cercano i fiancheggiatori dell’uomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Arrestato latitante a Lentini: si nascondeva in un covo con interfono - Si nascondeva in un appartamento collegato a quello di un familiare, muovendosi liberamente senza destare sospetti. Segnala tg24.sky.it
Arrestato latitante a Lentini: nascosto in un covo hi-tech con arsenale e sistema anti-intercettazioni - Latitante 35enne di Lentini arrestato dopo un anno di ricerche: covo blindato con interfono, console, videosorveglianza e un arsenale di armi nascoste. corrieretneo.it scrive