Latina segnalazioni di un’auto sospetta | paura tra le ragazze in zona stadio Francioni

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un episodio inquietante che pare ripetersi con cadenza preoccupante quello raccontato da alcune ragazze di Latina. Nelle ultime notti diverse giovani hanno infatti denunciato la presenza di una Fiat Panda bianca che le avrebbe seguite dopo l’uscita dal lavoro. Le testimonianze, diffuse sui social, parlano di episodi simili avvenuti nella zona del parcheggio davanti allo stadio Francioni. Le testimonianze delle ragazze. Come segnalato sul portale latinapress.it, una ragazza ha raccontato di aver notato la Panda ferma a motore spento nel parcheggio, intorno alle 2:30. Quando è ripartita, l’auto si è accesa e l’ha seguita: “Ho fatto il giro della piazza quattro volte e ogni volta mi stava dietro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

