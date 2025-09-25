Latina la Giunta dà l’ok all’impianto sportivo Borgo Grappa

Latina, 25 settembre 2025 – Con delibera di Giunta, su proposta dell’assessore allo Sport Andrea Chiarato, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione dell’impianto sportivo di Borgo Grappa. Il progetto è stato ammesso al finanziamento di un milione e 150 mila euro nell’ambito del bando “Sport e Periferie 2024” promosso dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’intervento punta a restituire piena funzionalità all’impianto, rendendolo idoneo sia per l’attività agonistica che per quella amatoriale. Il progetto prevede opere di messa in sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche, efficientamento energetico e adeguamento alle normative vigenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it