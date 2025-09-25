L’Aston Villa è nel caos | Monchi si è già dimesso ma Emery non rischia E stasera vuole ripartire contro il Bologna Athletic

L’Aston Villa è nel caos. Solo tre pareggi nelle prime cinque gare di Premier League, proiettano il club di Birmingham in piena zona retrocessione. Monchi si è già dimesso dalla carica di direttore sportivo ma la società per ora va avanti con Emery. I Villains provano il rilancio in Europa, terreno da sempre amico al proprio tecnico che ha già vinto quattro Europa League. Questa sera (ore 21) affronteranno in casa il Bologna nella prima giornata del torneo tanto caro all’allenatore, in una sfida che si preannuncia di fuoco. Aston Villa nel caos, Emery non rischia: i dettagli. Nelle settimane conclusive della scorsa stagione Emery chiedeva alla sua squadra a tutti i costi una qualificazione europea a suon di “Europa, Europa, Europa”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

