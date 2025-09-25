L' associazione aMichi di Michele Visaggi compie 14 anni | Un progetto che parla alle persone
Quattordici anni di impegno e prevenzione sulla sicurezza stradale. È il traguardo raggiunto dall’associazione aMichi di Michele Visaggi ODV, nata dall’impegno di familiari e amici di Michele dopo la sua scomparsa in un incidente stradale nel 2010, con l’intento di trasformare il dolore in un. 🔗 Leggi su Baritoday.it
