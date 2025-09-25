Lasciate la Flotilla al suo destino l' imbarazzo del Pd e Sarkozy | quindi oggi
- La Flotilla intende tirare dritto? Allora tanti saluti e se la sbrighino da soli. Oggi il velo di ipocrisia che copriva la missione “umanitaria” dei Pro Pal in yacht a vela è caduto di fronte al secondo rifiuto di una mediazione, in particolare di consegnare i viveri per Gaza a Creta in modo che il Patriarcato latino di Gerusalemme potesse consegnarli ai gazawi attraverso i suoi canali. Questo significa, con ogni probabilità, che quegli aiuti non arriveranno mai nella Striscia e verranno buttati. Sprecati. A dimostrazione che si è sempre trattata di una missione molto politica e molto poco di assistenza ai civili, un modo per forzare un blocco navale che - per quanto discusso - una Commissione Onu ha definito legittimo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Lasciate la Flotilla al suo destino, l'imbarazzo del Pd e Sarkozy: quindi, oggi... - Romano Prodi, dico Romano Prodi, viene a spiegarci che le manifestazioni Pro Pal e il viaggio della Flotilla sono “fatti col cuore”. Segnala ilgiornale.it