Lasciare questa vita… Le terribili parole dell’ex GF Vip e scatta l’allarme | Dobbiamo aiutarlo

Grandissima preoccupazione per l'ex gieffino. Il 36enne ha pubblicato nelle story del suo profilo Instagram un messaggio choc che in poco tempo ha fatto il giro di social e testate giornalistiche. Il giovane, che pochi giorni fa aveva collaborato all'organizzazione dell'ultima edizione di Miss Italia, ha condiviso queste parole inquietanti: "Sono sempre più convinto che lasciare questa vita sia la cosa migliore". Il post è stato rimosso pochi minuti dopo, ma tanto è bastato per scatenare una catena di solidarietà: centinaia di utenti si sono riversati in rete per inviargli messaggi di incoraggiamento.