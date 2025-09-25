Lasciare questa vita… Le terribili parole dell’ex GF Vip e scatta l’allarme | Dobbiamo aiutarlo

Grandissima preoccupazione per l’ex gieffino. Il 36enne ha pubblicato nelle story del suo profilo Instagram un messaggio choc che in poco tempo ha fatto il giro di social e testate giornalistiche. Il giovane, che pochi giorni fa aveva collaborato all’organizzazione dell’ultima edizione di Miss Italia, ha condiviso queste parole inquietanti: “Sono sempre più convinto che lasciare questa vita sia la cosa migliore”. Il post è stato rimosso pochi minuti dopo, ma tanto è bastato per scatenare una catena di solidarietà: centinaia di utenti si sono riversati in rete per inviargli messaggi di incoraggiamento. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

