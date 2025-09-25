Lasagna e Sangiovese A Fabbrica la Sagra profuma di amicizia Karaoke e pianobar

Fabbrica torna una delle sagre della tradizione più gustose dell’anno. Dal 26 al 28 settembre, al centro sociale della frazione imolese in via del Santo, ecco la 12°edizione della Sagra della Lasagna e del Sangiovese. Tre giorni di buona cucina, vino, musica e divertimento con un menù da leccarsi i baffi. Dalle lasagne al forno tradizionali e vegetariane alle tagliatelle al ragù o condite con lo scalogno. Ma anche polenta, arrosticini, tagliata, castrato, formaggi e tanto altro. Il tutto annaffiato da uno dei nettari simbolo della zona, il Sangiovese, in arrivo dalle migliori cantine vitivinicole del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lasagna e Sangiovese. A Fabbrica la Sagra profuma di amicizia. Karaoke e pianobar

