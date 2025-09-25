L' artista piacentino Davide Volpi tra i protagonisti della mostra Broken Flowers a Milano

Ilpiacenza.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'artista piacentino Davide Volpi e? tra i cinque protagonisti della mostra collettiva "Broken Flowers", inaugurata ieri nella sede della Galleria Giovanni Bonelli, insieme con Manuel Esposito, Cristiano Pizzi, Flaminia Veronesi e Andreas Zampella. A cura di Gherardo Quadrio Curzio, la rassegna. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: artista - piacentino

Cerca Video su questo argomento: Artista Piacentino Davide Volpi