L' artista piacentino Davide Volpi tra i protagonisti della mostra Broken Flowers a Milano
L'artista piacentino Davide Volpi e? tra i cinque protagonisti della mostra collettiva "Broken Flowers", inaugurata ieri nella sede della Galleria Giovanni Bonelli, insieme con Manuel Esposito, Cristiano Pizzi, Flaminia Veronesi e Andreas Zampella. A cura di Gherardo Quadrio Curzio, la rassegna. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
