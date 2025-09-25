L’arte sartoriale della stilista Fuzia Jammali | abiti che raccontano storie di libertà
Dalla Tunisia a Torino, i suoi tessuti «plasmati» a mano e i suoi capi unici diventano simbolo di autonomia e forza femminile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Un salto a Milano, a palazzo Orsini, alla mostra degli abiti di Giorgio Armani, 20 anni di Alta Moda, Armani Privè, capolavori dell'Arte Sartoriale con le maiuscole. Se siete in zona, non perdetela, Aperta fino al 28 dicembre 2025.