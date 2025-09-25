L’arte sartoriale della stilista Fuzia Jammali | abiti che raccontano storie di libertà

Vanityfair.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla Tunisia a Torino, i suoi tessuti «plasmati» a mano e i suoi capi unici diventano simbolo di autonomia e forza femminile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

l8217arte sartoriale della stilista fuzia jammali abiti che raccontano storie di libert224

© Vanityfair.it - L’arte sartoriale della stilista Fuzia Jammali: abiti che raccontano storie di libertà

In questa notizia si parla di: arte - sartoriale

Cerca Video su questo argomento: L8217arte Sartoriale Stilista Fuzia