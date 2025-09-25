L’arte e la Ai Dagli studi di Turing ai moderni chatbot

Che cos’è l’arte generata dall’intelligenza artificiale? Prima ancora di rispondere, occorre chiedersi che cos’è l’arte. Un interrogativo postosi dai filosofi come Aristotele, Kant, Nietzsche e Heidegger. L’opera d’arte è qualcosa che si crea, un innesto tra tradizione e innovazione. Da questa domanda è partita la masterclass di Rebecca Pedrazzi, storica e critica d’arte, curatrice specializzata in AI art. L’iAI art, invece, non nasce oggi. Le sue radici affondano negli anni Quaranta del Novecento, quando un matematico e un neurofisiologo creano un modello computazionale per reti neurali basato su matematica e algoritmi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’arte e la Ai. Dagli studi di Turing ai moderni chatbot

