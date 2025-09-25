L’arte delle candele come illuminare la casa con stile e atmosfera

Le candele non sono solo una fonte di luce: arredano, profumano e trasformano gli ambienti. Dall’autunno all’inverno, fino alle sere d’estate, diventano protagoniste della casa come elementi di design e strumenti di benessere. IPA Le candele bubble, tra i must-have decorativi: piccole micro-sculture che arredano con stile Candele come arredo. Le candele hanno conquistato un ruolo che va oltre la semplice funzione luminosa: sono diventate elementi decorativi capaci di definire lo stile di un interno. Non più cilindri anonimi, ma vere e proprie micro-sculture. Le forme torsionate, le candele bubble dalle superfici geometriche, i bastoncini spiralati in colori pastello o nelle intense palette autunnali (ocra, bordeaux, verde bosco) sono oggi piccoli must-have. 🔗 Leggi su Dilei.it

