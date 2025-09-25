L' arte della ginnastica artistica si fonde con la danza | il ricavato di Kairos in beneficenza al centro antiviolenza
Venerdì 3 ottobre, alle 21, il palco del Teatro Regina di Cattolica si trasforma in un meccanismo di precisione e poesia per accogliere Kairos, lo spettacolo che celebra i 50 anni di storia della società sportiva Atletica 75. Non un semplice show, ma un’esperienza che fonde la potenza della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: arte - ginnastica
CORSO DI GINNASTICA RITMICA – PALACARBONARA Dove lo sport incontra l’arte Le iscrizioni sono già aperte! ORARI DEI CORSI SENIOR (nate nel 2014 – 2013 – 2012 e precedenti) Martedì e Venerdì 15:00 – 16:00 BABY GYM (nate nel 2019 - facebook.com Vai su Facebook
Una squadra o un'opera d'arte? Perché la Nazionale di Velasco è diventata imbattibile gazzetta.it/Volley/03-09-2… - X Vai su X
L'arte della ginnastica artistica si fonde con la danza: il ricavato di "Kairos" in beneficenza al centro antiviolenza - Venerdì 3 ottobre, alle 21, il palco del Teatro Regina di Cattolica si trasforma in un meccanismo di precisione e poesia per accogliere Kairos, lo spettacolo che celebra i 50 anni di storia della soci ... Come scrive riminitoday.it
Ginnastica artistica, l'Arcobaleno tra i migliori a Rimini - L'Arcobaleno è una delle squadre più promettenti nel panorama nazionale di ginnastica artistica maschile: a confermarlo è l'edizione 2023 di "Ginnastica in Festa" a Rimini. Scrive lanazione.it