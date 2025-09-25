L' Arezzo blinda il suo regista Guccione in amaranto fino al 2027

25 set 2025

Filippo Guccione, classe 1992, ha prolungato il contratto con l'Arezzo fino al 2027. Si tratta di un elemento fondamentale della rosa, sia per qualità tecniche che per esperienza e carisma. Anzi, considerando il ruolo in cui gioca adesso Guccione e la metamorfosi tattica verso cui lo ha spinto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

