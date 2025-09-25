L' Arezzo blinda il suo regista Guccione in amaranto fino al 2027
Filippo Guccione, classe 1992, ha prolungato il contratto con l'Arezzo fino al 2027. Si tratta di un elemento fondamentale della rosa, sia per qualità tecniche che per esperienza e carisma. Anzi, considerando il ruolo in cui gioca adesso Guccione e la metamorfosi tattica verso cui lo ha spinto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: arezzo - blinda
L’Arezzo blinda la difesa con Arena. E ora c’è anche Perrotta per Bucchi
Arezzo città d’arte chiusa a chiave: Fortezza blindata, scale mobili in coma e turisti presi per il.... Saracino - facebook.com Vai su Facebook
Arezzo, blindato Pattarello: l'attaccante rinnova il suo contratto fino al 2029 - L'Arezzo blinda Emiliano Pattarello, esterno d'attacco classe '99 che nell'ultima stagione ha realizzato 20 reti con la maglia del cavallo rampante in 43 presente totali fra campionato, playoff e ... Segnala tuttomercatoweb.com