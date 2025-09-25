L' archistar Kongjian Yu è morto in un incidente aereo | era famoso per le città spugna

Kongjian Yu, l'archietto cinese reso celebre dalla cosiddette "città spugna", ha perso la vita in un incidente aereo avvenuto nello stato brasiliano del Mato Grosso do Sul. Come riferito dalla polizia locale, oltre al 62enne sono morte anche le altre tre persone che si trovavano a bordo del. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: archistar - kongjian

Aereo si schianta e prende fuoco in Brasile, morto l’archistar cinese Kongjian Yu: ha ideato le “città spugna”

Aereo si schianta e prende fuoco in Brasile, morto l’archistar cinese Kongjian Yu: ha ideato le “città spugna”

Aereo si schianta e prende fuoco in Brasile, morto l’archistar cinese Kongjian Yu: ideò le “città spugna” - Tragico incidente aereo in Brasile: l'archistar cinese Kongjian Yu e altre 3 persone sono morte dopo che il Cessna monomotore su cui viaggiavano è precipitato ... Scrive fanpage.it