l approccio educato di face d alla skincare

In un settore spesso dominato da rituali complessi e claim sensazionalistici, Face D porta una voce diversa: chiara, essenziale, rispettosa. La dermocosmesi secondo il brand italiano è minimalista, accessibile ed educata. Non detta regole, non rincorre estetiche irraggiungibili: semplifica senza banalizzare, grazie a una ricerca scientifica solida e a formulazioni attente alle reali esigenze della pelle. “Abbiamo scelto di parlare la lingua delle persone, con trasparenza ed educazione” spiega Chiara Sormani, founder di Face D che insieme a Carla Ferron, beauty director di Amica, hanno chiacchierato di pelle e valori nel talk ” Date Valore al vostro tempo” durante la Milano Beauty Week. 🔗 Leggi su Amica.it

