L’appello di Ferella a Fico | Si faccia garante di un pensiero a prova di futuro per il Sannio
Tempo di lettura: 3 minuti Viviamo giorni davvero difficili. Ingenuità, disinformazione e cattive intenzioni si mescolano con l'unico risultato possibile di una confusione totale e poche certezze. Utile a pochi, i soliti. – così in una nota Lucio Ferella, ex sindaco di Baselice ed esponente di spicco della battaglia per l'Acqua Pubblica. "In tutto questo i luoghi e le persone della politica sono sempre meno capaci di fare ciò che a loro in teoria apparterrebbe: scelte per il territorio. Dove è finito l'onore di credere nell'urgenza di fare il bene, fatto di parole chiare e azioni coraggiose. Ed ecco che tra un'abbondanza di eventi sulle Aree Interne in programma nel Sannio sono i singoli cittadini, i prelati, le associazioni e i movimenti civici a fare proposte, ad indicare una possibile strada.
