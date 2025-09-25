L’antisemitismo d’atmosfera dilaga in Francia impunito ci dice Raphaël Enthoven
Parigi. La 17esima camera del Tribunale giudiziario di Parigi è quella degli “affaires de presse”. Martedì, in aula, c’era il filosofo e saggista Raphaël Enthoven, chiamat. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: antisemitismo - atmosfera
Pubblichiamo il magazine cartaceo del bimestre settembre - ottobre intitolato “7 OTTOBRE DUE ANNI DOPO - Dall’attacco a Israele all’antisemitismo in Europa”. Buona lettura! . . #shalom #romaebraica #israele #7ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Dilaga la protesta in Francia: le immagini dalle principali città - Dilaga la protesta in Francia, nel giorno dell'insediamento del nuovo premier Sebastien Lecornu voluto dal presidente Emmanuel Macron nell'ultimo contorcimento della ... notizie.tiscali.it scrive