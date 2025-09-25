L' annuncio di Giuliacci | Autunno in arrivo con piogge e temporali La previsione del tempo

Che tempo farà nei prossimi 10-15 giorni? A dare una risposta al quesito sul meteo è Mario Giuliacci, apparso in un video sul proprio canale YouTube: “Ci aspetta un tempo decisamente autunnale, con due fasi. Una prima fase tra venerdì 26 settembre e martedì 30 settembre. Nella giornata di venerdì vi sarà una perturbazione che raggiungerà con rovesci e temporali il nord Italia, un'altra perturbazione invece raggiungerà la Sicilia ed arriva dal nord Africa. Sabato 27 settembre l'azione congiunta delle due perturbazioni porterà rovesci e temporali al nord-est, Lombardia, Medio Adriatico e al sud. Domenica 28 settembre ancora rovesci e temporali sulle regioni del Medio Adriatico e al sud, poi tra lunedì 29 settembre e giovedì 2 ottobre un ciclone in prossimità delle Isole maggiori porterà quindi una nuova perturbazione, che porterà rovesci e temporali su tutta l'Italia, ma in prevalenza sulle regioni del Medio Adriatico e al sud. 🔗 Leggi su Iltempo.it

