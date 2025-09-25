Landini e il Pd sfruttano Gaza per regolare i conti a sinistra

Mentre Stellantis ferma la produzione in Italia e ci sono decine di tavoli aperti, la Cgil minaccia lo sciopero per la Flotilla. L'ex Fiom, infatti, ha capito che la causa mediorientale gli è utile per riconquistare il terreno guadagnato dall'Usb. E gli operai possono attendere.

