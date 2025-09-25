Landini e il crepuscolo della Cgil | l’Usb vince il derby a sinistra e si prende la guida del movimento
Che Maurizio Landini non fosse l’uomo giusto per guidare la Cgil lo si sapeva. Che la Cgil, che ha una storia di grande livello, corresse il rischio di confondersi irrimediabilmente con il centrosinistra era altrettanto risaputo. E ora, con l’Usb che ha preso il comando del fronte movimentista, come si è visto nella manifestazione pro Gaza, le contraddizioni escono allo scoperto. Usb più credibile di Landini a sinistra. Ma perché l’Usb, che è la sintesi dei vecchi Cobas, si è presa la guida dei cortei? Perché, nella sfida movimentista, è più credibile della Cgil. Ha un’anima di base, si specchia nel radicalismo di sinistra e non deve affrontare i contrappesi che Landini ha affrontato, sbagliando e buttando completamente ogni forma residuale di autonomia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Il crepuscolo di Landini, l’Usb al comando, e la nuova era del sindacalismo senza testa
