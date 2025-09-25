L’Ancona adesso non si ferma più San Marino ko la vetta è vicina
ancona 2 san marino 0 (4-2-3-1): Salvati; De Luca, Bonaccorsi, Rovinelli, Calisto (18’ st Petito); Gelonese, Gerbaudo (42’ st MIola); Zini (11’ st Pecci), Meola (21’ st Attasi), Cericola (18’ st Matese); Kouko. A disp. Mengucci, Proromo, Mancino, Di Blasio. All. Maurizi. SAN MARINO (3-4-3): Meli; Pezzi, Ale, Tosi (1’ st Maimone); Pericolini, Visconti, Useini, Lecchi (33’ st Brighi); Stickler (14’ st D’Antona), Babbi (37’ st Giacomini), Gasperoni (1’ st Provazza). A disp. Ajradinoski, Gulinatti, Golfarelli, Menini. All. Malgrati. Arbitro: Zantedeschi di Verona. Reti: 8’ Rovinelli, 32’ st Kouko. Note - Ammoniti: Gerbaudo, Tosi, Gasperoni, Fabbri, Meola; spettatori: 1822 compresi 1017 abbonati; recuperi: 0’ + 4’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
