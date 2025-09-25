Lanciati missili Trident II dal sottomarino nucleare Usa | il test in Florida

Gli Stati Uniti hanno recentemente effettuato il lancio di quattro missili Trident II D5 da un sottomarino nucleare della classe Ohio, nell’ambito dei Strategic Systems Programs (SSP). L’operazione si è svolta tra il 17 e il 21 settembre largo della costa orientale della Florida e ha coinvolto un programma di test finalizzato a valutare affidabilità e precisione del sistema d’arma strategico. Leggi anche: Sottomarino si guasta, muoiono in 55: governo cinese nei guai, la responsabilità cade su una trappola I test sono stati confermati dalle forze armate statunitensi e osservati anche da Porto Rico, dove sono state diffuse immagini e video dei lanci. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Lanciati missili Trident II dal sottomarino nucleare Usa: il test in Florida

In questa notizia si parla di: lanciati - missili

Ucraina, nella notte lanciati 728 droni e 13 missili russi

Guerra Ucraina Russia, Mosca va avanti: lanciati oltre 300 droni e più di 30 missili. A Kiev arrivano altri carri armati M1 Abrams

Ucraina, Zelensky: "Proposto colloqui alla Russa" | Kiev: lanciati da Mosca più di 300 droni e oltre 30 missili

Gaza City letteralmente sta bruciando a causa dei razzi e dei missili di fabbricazione americana lanciati dal criminale odio sionista. In una delle notti più orribili del terrorismo organizzato, gli israeliani hanno commesso un orribile massacro contro la popolazi - facebook.com Vai su Facebook

Missili cruise lanciati da terra in Giappone. Il sistema è altamente mobile, potrebbe essere trasportato ovunque - X Vai su X

Missili dal sottomarino nucleare Usa, lanciati Trident II: il test in Florida - I missili sono stati lanciati da un sottomarino in immersione e sono caduti in un'area designata dell'Oceano Atlantico. Come scrive msn.com

Test dei missili Trident II dal sottomarino Usa: i dettagli e le immagini dell’operazione - Tra il 17 e il 21 settembre 2025 gli Stati Uniti hanno effettuato con successo 4 lanci di Trident II D5LE da un sottomarino classe Ohio. Riporta newsmondo.it