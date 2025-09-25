L’analisi di John Mearsheimer | Trump e l’Ucraina? Non è una svolta è un addio

John J. Mearsheimer, uno dei più influenti teorici delle relazioni internazionali, ha analizzato la recente, sorprendente dichiarazione di Donald Trump sulla guerra in Ucraina, dipingendo uno scenario di imminente disimpegno americano. Ospite della trasmissione su Youtube Deep Dive con il tenente colonnello (in pensione) Danny Davis, ha analizzato le parole del presidente Usa pubblicate su Truth dopo l’incontro con il leader ucraino, Volodymyr Zelensky. Per il politologo, teorico del “realismo offensivo”, le parole di Trump rappresentano una “svolta” fondamentale, il cui vero significato va cercato al di là delle apparenti provocazioni e giravolte. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - L’analisi di John Mearsheimer: “Trump e l’Ucraina? Non è una svolta, è un addio”

