L’anagrafe diventa multilingue | al via lo sportello di mediazione linguistica
Da ottobre 2025 l’anagrafe comunale parla più lingue. Dal 3 ottobre 2025, infatti, presso l’Ufficio di prossimità del Liber Paradisus partirà un nuovo servizio sperimentale di mediazione linguistica per le pratiche anagrafiche, promosso dal Comune di Bologna in collaborazione con Asp Città di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
