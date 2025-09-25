L’anagrafe diventa multilingue | al via lo sportello di mediazione linguistica

Bolognatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da ottobre 2025 l’anagrafe comunale parla più lingue. Dal 3 ottobre 2025, infatti, presso l’Ufficio di prossimità del Liber Paradisus partirà un nuovo servizio sperimentale di mediazione linguistica per le pratiche anagrafiche, promosso dal Comune di Bologna in collaborazione con Asp Città di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: anagrafe - diventa

Cerca Video su questo argomento: L8217anagrafe Diventa Multilingue Via