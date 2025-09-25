Lampo di Casadei il Torino batte 1-0 il Pisa e va agli ottavi Sfiderà la Roma

Gazzetta.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Decide un colpo di testa dell'ex Chelsea al 9'. Annullate le reti di Lorran, Ismajli e Albiol. Espulso Cuadrado per proteste. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

lampo casadei torino batteAl Torino basta Casadei per battere 1-0 il Pisa. Espulso Cuadrado - Basta una rete di Casadei dopo pochi minuti al Torino per avere la meglio del Pisa in Coppa Italia e accedere così agli ottavi di finale della competizione dove ad attendere la squadra ... Lo riporta firenzeviola.it

lampo casadei torino batteTorino-Pisa 1-0, Coppa Italia: gol di Casadei, granata agli ottavi contro la Roma. Il Genoa batte l'Empoli e affronterà l'Atalanta - Agli uomini di Baroni basta un colpo di testa del centrocampista, nella ripresa due gol annullati e rosso per Cuadrado ... corriere.it scrive

