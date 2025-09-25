Lampo di Casadei il Torino batte 1-0 il Pisa e va agli ottavi Sfiderà la Roma
Decide un colpo di testa dell'ex Chelsea al 9'. Annullate le reti di Lorran, Ismajli e Albiol. Espulso Cuadrado per proteste. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Micaela Vitri. . Si è conclusa da pochi giorni alla Galleria Albani di Urbino la mostra "Ho visto un lampo laggiù" dedicata a Renato Bertini a cura di Bruno Ceci. È stato un piacere visitarla con una guida esclusiva Cecilia Casadei Le opere ci hanno regalato
Le pagelle di Ele, Roma-Torino 0-1: Simeone punge. Muro Israel Ismajli concreto Ngonge qualche lampo di luce Casadei non brilla Aboukhlal entra bene Adam
Al Torino basta Casadei per battere 1-0 il Pisa. Espulso Cuadrado - Basta una rete di Casadei dopo pochi minuti al Torino per avere la meglio del Pisa in Coppa Italia e accedere così agli ottavi di finale della competizione dove ad attendere la squadra ... Lo riporta firenzeviola.it
Torino-Pisa 1-0, Coppa Italia: gol di Casadei, granata agli ottavi contro la Roma. Il Genoa batte l'Empoli e affronterà l'Atalanta - Agli uomini di Baroni basta un colpo di testa del centrocampista, nella ripresa due gol annullati e rosso per Cuadrado ... corriere.it scrive