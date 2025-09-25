L’ammazzadroni e la nave anti-sommergibile | cosa fanno le fregate Fasan e Alpino schierate dal governo Meloni per seguire la Flotilla
Un’« ammazzadroni » e una fregata anti-sommergibile dal motto «Qui non si passa» a protezione dei cittadini italiani presenti sulla Global Sumud Flotilla. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha autorizzato ieri l’intervento della nave « Fasan » che era in navigazione a nord di Creta e che ha già raggiunto l’area in cui navigava la flotta umanitaria diretta a Gaza, e ha dichiarato che invierà in supporto anche un’altra nave, la « Alpino». La decisione è stata presa dal governo Meloni dopo l’attacco con 15 droni, sferrato con l’obiettivo di dissuadere gli attivisti, politici e giornalisti diretti sulla Striscia con cibo e medicine. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: ammazzadroni - nave
Fregata Virginio Fasan, la nave "ammazzadroni" dedicata a un eroe italiano: tutte le curiosità
Fregata Virginio Fasan, la nave "ammazzadroni" dedicata a un eroe italiano: tutte le curiosità #24settembre #flotilla https://tgcom24.mediaset.it/cronaca/fregata-virginio-fasan-nave-ammazzadroni-eroe-italiano_103915438-202502k.shtml… - X Vai su X
L’ammazzadroni e la nave anti-sommergibile: cosa fanno le fregate «Fasan» e «Alpino» schierate dal governo Meloni per seguire la Flotilla - Le due navi della Marina sono state inviate per proteggere i cittadini italiani coinvolti nella missione umanitaria. Scrive msn.com
La nave anti-droni Bergamini nel Mar Rosso, ecco la mossa italiana nell'Operazione Aspis (con tre fregate in campo) - Dopo il via libera arrivato ieri dal Consiglio europeo dei ministri degli Esteri, inizia a riempirsi il contenitore della missione ... Come scrive ilgazzettino.it