L’ammazzadroni e la nave anti-sommergibile | cosa fanno le fregate Fasan e Alpino schierate dal governo Meloni per seguire la Flotilla

Un’« ammazzadroni » e una fregata anti-sommergibile dal motto «Qui non si passa» a protezione dei cittadini italiani presenti sulla Global Sumud Flotilla. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha autorizzato ieri l’intervento della nave « Fasan » che era in navigazione a nord di Creta e che ha già raggiunto l’area in cui navigava la flotta umanitaria diretta a Gaza, e ha dichiarato che invierà in supporto anche un’altra nave, la « Alpino». La decisione è stata presa dal governo Meloni dopo l’attacco con 15 droni, sferrato con l’obiettivo di dissuadere gli attivisti, politici e giornalisti diretti sulla Striscia con cibo e medicine. 🔗 Leggi su Open.online