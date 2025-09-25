Lambro sotto la lente Monza rimuove i detriti | Situazione delicata
Lambro osservato speciale a Monza, dove un intervento delicato ha impegnato i tecnici della Protezione civile e i volontari del gruppo comunale al Ponte dei Leoni. Sono stati rimossi i tronchi e i rami accumulati tra le campate a seguito della piena causata dalle intense piogge di lunedì. Il materiale, se lasciato in loco, rischiava di ostruire il flusso del fiume, aumentando il pericolo di allagamenti in una città già vulnerabile al rischio idrogeologico. Le operazioni si sono avvalse di un nuovo mezzo dotato di “ragno“, un veicolo con gru e polipo acquistato grazie a un bando regionale di due anni fa, dal valore di circa 95mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
