Lambro sotto la lente Monza rimuove i detriti | Situazione delicata

Ilgiorno.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lambro osservato speciale a Monza, dove un intervento delicato ha impegnato i tecnici della Protezione civile e i volontari del gruppo comunale al Ponte dei Leoni. Sono stati rimossi i tronchi e i rami accumulati tra le campate a seguito della piena causata dalle intense piogge di lunedì. Il materiale, se lasciato in loco, rischiava di ostruire il flusso del fiume, aumentando il pericolo di allagamenti in una città già vulnerabile al rischio idrogeologico. Le operazioni si sono avvalse di un nuovo mezzo dotato di “ragno“, un veicolo con gru e polipo acquistato grazie a un bando regionale di due anni fa, dal valore di circa 95mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

lambro sotto la lente monza rimuove i detriti situazione delicata

© Ilgiorno.it - Lambro sotto la lente. Monza rimuove i detriti: "Situazione delicata"

In questa notizia si parla di: lambro - sotto

Monza si sveglia sotto la pioggia: strade allagate, traffico in tilt e paura per il Lambro

Lambro sotto la lente. Monza rimuove i detriti: Situazione delicata; L'indagine sul cantiere delle Park Towers: in 6 vanno a processo; Monza, il sindaco Pilotto in visita al quartiere San Carlo.

lambro sotto lente monzaLambro sotto la lente. Monza rimuove i detriti: "Situazione delicata" - Lambro osservato speciale a Monza, dove un intervento delicato ha impegnato i tecnici della Protezione civile e i volontari del gruppo comunale al Ponte dei Leoni. Riporta msn.com

La Brianza si sveglia sotto la pioggia: strade allagate, traffico in tilt e paura per il Lambro - Disagi per la pioggia battente, strade allagate, traffico in tilt e treni fermi. Si legge su monzatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Lambro Sotto Lente Monza