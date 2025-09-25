Lamborghini Fenomeno il nuovo capolavoro in edizione limitata
Un’auto destinata a diventare un’icona, prodotta in soli 29 esemplari. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: lamborghini - fenomeno
Lamborghini Fenomeno: 1080 Cv super esclusivi
Lamborghini Fenomeno: Manifesto estremo dell’auto supersportiva!
Lamborghini Fenomeno: quando l'ibrido non è noioso
Lamborghini celebra i 20 anni di attività del proprio Centro Stile con la Fenomeno: un Manifesto del Design del marchio. "Con la Fenomeno inauguriamo un nuovo corso del nostro linguaggio stilistico – ha dichiarato il Direttore del Design Mitja Borkert - crean
Lamborghini, ecco Fenomeno: la supercar da collezione che supera la barriera dei 350 km/h - Sant'Agata Bolognese (Bologna), 19 agosto 2025 — Automobili Lamborghini ha scelto il palcoscenico esclusivo di “The Quail, A Motorsport Gathering”, in California, per svelare al mondo la sua ultima ... Si legge su ilrestodelcarlino.it
Lamborghini Fenomeno, il V12 più potente di sempre - Automobili Lamborghini ha presentato la Fenomeno, edizione limitata (Few Off) di soli 29 esemplari (costo circa 3,5 milioni di dollari cadauna), che raggiunge inediti livelli di prestazioni e celebra ... macitynet.it scrive