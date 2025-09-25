Lamborghini Fenomeno il nuovo capolavoro in edizione limitata

lamborghini fenomeno il nuovo capolavoro in edizione limitata

Lamborghini, ecco Fenomeno: la supercar da collezione che supera la barriera dei 350 km/h - Sant'Agata Bolognese (Bologna), 19 agosto 2025 — Automobili Lamborghini ha scelto il palcoscenico esclusivo di “The Quail, A Motorsport Gathering”, in California, per svelare al mondo la sua ultima ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Lamborghini Fenomeno, il V12 più potente di sempre - Automobili Lamborghini ha presentato la Fenomeno, edizione limitata (Few Off) di soli 29 esemplari (costo circa 3,5 milioni di dollari cadauna), che raggiunge inediti livelli di prestazioni e celebra ... macitynet.it scrive

