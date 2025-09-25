L’ambasciatore Stefanini | Trump prende tempo Con lo zar non ha rotto
Roma, 24 settembre 2025 – Stefano Stefanini è un diplomatico di lungo corso e consigliere dell’Ispi. E vede un rapporto fra Usa e Russia tutt’altro che archiviato, al di là delle utlime parole. Ambasciatore Stefanini, come colloca le parole del presidente Trump alle Nazioni Unite sull’Europa? “La strategia, non nuova, è quella di dividere l’Europa, costringendola a scelte più in linea con le sue. Trump mette in atto una vera e propria ingerenza nella politica interna europea, appoggiando fra l’altro partiti vicini alla sua linea in occasione di elezioni”. Adesso però accusa alcuni Paesi Europei, fra cui un suo grande sostenitore, di comprare ancora gas dalla Russia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
