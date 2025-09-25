L’ambasciatore russo in Francia alla Nato | Guerra se abbattete i nostri jet

Se la Nato abbattesse i caccia russi che violano il suo spazio aereo « sarebbe guerra ». Lo ha detto l’ ambasciatore russo in Francia, Alexey Meshkov, durante un’intervista a Rtl France. «Sapete, ci sono molti aerei della Nato che violano lo spazio aereo russo, succede abbastanza spesso. Ma non vengono abbattuti», ha aggiunto il diplomatico. Che poi ha negato il coinvolgimento di Mosca nelle incursioni di droni e aerei nei cieli europei avvenute negli ultimi giorni. La Russia, ha dichiarato, «non fa questo, non gioca con nessuno», puntando poi il dito contro l’Occidente che invece «ha ingannato» il suo Paese «in molte occasioni». 🔗 Leggi su Lettera43.it

