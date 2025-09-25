L’altro tramezzino | storia romantica di un locale di Milano con anima veneziana

Gamberorosso.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da giovane donna innamorata di Venezia, alla declinazione della passione in un locale milanese di successo. Storia di Marta Matilde Favilli. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

l8217altro tramezzino storia romantica di un locale di milano con anima veneziana

© Gamberorosso.it - L’altro tramezzino: storia romantica di un locale di Milano con anima veneziana

In questa notizia si parla di: altro - tramezzino

Cerca Video su questo argomento: L8217altro Tramezzino Storia Romantica