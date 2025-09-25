L' altra Ryder Cup | il gigantismo Usa dopo le magie di Roma
Numeri incredibili ruotano intorno all'evento americano, che viene dopo una storica ed elogiatissima edizione del torneo svolto nella Capitale. Previste trecentomila persone a bordo campo nei sei giorni della manifestazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: altra - ryder
Golf Ryder Cup: tutto pronto a New York per la sfida Europa - Usa - facebook.com Vai su Facebook
L'altra Ryder Cup: il gigantismo Usa dopo le magie di Roma - Numeri incredibili ruotano intorno all'evento americano, che viene dopo una storica ed elogiatissima edizione del torneo svolto nella Capitale. Segnala gazzetta.it
Ryder Cup, il torneo di golf a squadre più atteso è su Sky - Da venerdì 26 a domenica 28 settembre, live da New York, scendono in campo i 24 migliori giocatori europei e statunitensi. Da sport.sky.it