L' altra faccia della guerra dall' Ucraina a Sambuca per festeggiare le nozze

Hanno scelto Sambuca non solo come rifugio dalla guerra in Ucraina ma anche per celebrare il loro matrimonio. Olena e Andrei, spostatisi il 21 settembre nel loro Paese d’origine, ieri hanno festeggiato con amici e parenti giunti da tutto il mondo nel borgo agrigentino.La cerimonia è stata curata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: altra - faccia

L'altra faccia dell'occupazione italiana

L’altra faccia della verità Tv8: trama e finale spiegazione del film 2024

Santinato e l’altra faccia del turismo: "In vendita 160 hotel, è un record. Serve un piano per riqualificarci"

L’altra faccia della medaglia...anzi, del mango. Sorridi, è ironico. Nella vita e nel lavoro c’è sempre un’altra faccia. Non è quella che si vede a colpo d’occhio. Molti vedono il risultato: la bottega curata, i prodotti scelti, i sorrisi al banco, la presenza nei social... P - facebook.com Vai su Facebook

L’altra faccia della COP30 a Belém: famiglie sfrattate, case svuotate e affitti alle stelle - X Vai su X

L'altra faccia della guerra: gli ostaggi israeliani rapiti il 7 ottobre 2024 - Una ferita che non rimargina quella dei 251 ostaggi catturati da Hamas il 7 ottobre 2023 nell'attacco terroristico su Sderot e su una ventina di villaggi , due installazioni militari e un festival ... Come scrive rainews.it

In città altri 8 ucraini in fuga dalla guerra: bando da 60mila euro fino a dicembre - FERMO Si amplia la rete di accoglienza del Comune di Fermo, con riferimento al servizio Sai (Sistema di accoglienza e integrazione, vale a dire l’ex Sprar). Riporta corriereadriatico.it